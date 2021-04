NBA – Klay Thompson “infuriato” dopo il -53 degli Warriors contro i Raptors

Non ha parlato direttamente con i giornalisti, ma da quanto è stato riferito dai suoi compagni Klay Thompson sarebbe stato “infuriato” per l’umiliante sconfitta dei Golden State Warriors contro i Toronto Raptors. Il veterano, fuori per tutta la stagione a causa dell’infortunio al tendine d’Achille, era in panchina per sostenere la squadra come ha fatto spesso in questa stagione.

Gli Warriors, privi sia di Thompson che di Steph Curry e Draymond Green, hanno chiuso a -53 arrivando addirittura a -61 ad un certo punto. Dopo la partita, Kent Bazemore ha parlato con i media della reazione di Klay:

È una cosa difficile da mandare giù per Klay, Steph e Draymond. Questi ragazzi sono stati per 5 anni di fila alle Finals. In alcun modo può essere accettabile una sconfitta del genere. Fa male a loro più che a qualsiasi altro giocatore. Klay era furioso dopo la partita.

Kent Bazemore on Klay/Steph/Draymond: "It's a hard pill for them to swallow. We talking about, these guys, five straight Finals appearances. This is, by any means, not acceptable by them at all. This hurts them more than anything. Klay was fired up after the game." — Anthony Slater (@anthonyVslater) April 3, 2021

Nico Mannion, 10′ in campo contro Toronto, ha specificato che comunque Klay Thompson non ha fatto un discorso “ufficiale” alla squadra. La guardia degli Warriors avrebbe manifestato il proprio disappunto parlando singolarmente con alcuni compagni: “Nel tunnel l’ho sentito dire ‘Dobbiamo metterci più cuore’, e io sono d’accordo al 100%. Dobbiamo rimanere uniti e credere l’uno nell’altro“.

Mannion clarified that Klay's message wasn't to the entire group — just talking to some players in the hallway. "I heard him in the hall a little bit just talking about 'We got to have a little more heart,' which I 100 percent agree with." — Nick Friedell (@NickFriedell) April 3, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.