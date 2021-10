Finora è stato detto molto sulle mosse in offseason, o sulla loro mancanza, dei Golden State Warriors. Indipendentemente da chi acquisiranno o non acquisiranno, la loro più grande aggiunta in questa stagione rimane interna.

Klay Thompson ha entusiasmato i tifosi NBA degli Warriors in tutte queste stagioni. Anche senza un’altra stella nel mix, il nucleo del campionato della loro squadra è ancora intatto. Steph Curry sta giocando il miglior basket della sua vita, ma resta la domanda su dove arriverà il suo Splash Brother la prossima stagione.

Alla star NBA degli Warriors, Klay Thompson, è stato chiesto se ha una mentalità da finale NBA o meno in vista della stagione. Thompson ha affermato che è lì che si trova attualmente la squadra, ma ha ancora del ritardo da recuperare.

"When I step back on the floor I expect to be a very effective player."@KlayThompson tells @TheFrankIsola & @Scalabrine he’s confident he’ll be in top shape when he returns to the court

Hear the @Warriors Season Preview Show on the SXM App!

🔊 https://t.co/05WcBOQs0b pic.twitter.com/P7fzRs853i

— SiriusXM NBA Radio (@SiriusXMNBA) September 30, 2021