Finalmente, dopo un anno di assenza per la rottura del tendine d’Achille, Klay Thompson è tornato a calcare il parquet del Chase Center. La guardia dei Golden State Warriors, assente ormai da due stagioni, ha svolto una sorta di allenamento, il primo vero allenamento dall’ultimo infortunio.

Thompson non ha mai nascosto quanto il basket gli sia mancato in questi mesi ed ha pubblicato a riguardo un post su Instagram. In poche righe, Klay ha anche aggiornato sul proprio infortunio che probabilmente lo terrà comunque fuori nei primi mesi della prossima stagione regolare.

“DubNation, ho ancora tanta, tanta, taaaaaanta strada da fare. Ma dio mio, è stato davvero bellissimo correre su e giù per il campo e vedere la palla entrare nella retina. Non vedo l’ora di segnare anche nella prossima stagione. Questa settimana per me è stata davvero importantissima” ha scritto Klay Thompson.

