Sebbene il loro rapporto personale non sia mai stato troppo pubblicizzato, soprattutto dopo la tragica scomparsa di Kobe Bryant abbiamo scoperto quanto in realtà lui e Michael Jordan fossero legati. Famoso e toccante il discorso di MJ al funerale del Black Mamba l’anno scorso. Ora Jordan, modello di Kobe per tutta la carriera e obiettivo da raggiungere, sarà presente per la leggenda dei Los Angeles Lakers anche alla cerimonia d’introduzione nella Hall of Fame del prossimo 15 maggio. Jordan infatti presenterà proprio Kobe, facendo un discorso di introduzione.

Il 15 maggio sarà introdotta la classe 2020, con un anno di ritardo a causa del Covid-19. Oltre a Kobe, entreranno nella Hall of Fame alcune colonne del basket come Tim Duncan (che sarà presentato dall’ex compagno David Robinson), Kevin Garnett (presentato da Isiah Thomas) e Tamika Catchings (per la quale parleranno Alonzo Mourning e Dawn Stanley).

Michael Jordan will present Kobe Bryant in the 2020 Naismith Hall of Fame @Hoophall induction ceremony on May 15. Full list of inductees and presenters: pic.twitter.com/iD5r6EIxHF — Shams Charania (@ShamsCharania) April 15, 2021