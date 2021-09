A luglio Kyle Kuzma sembrava destinato a passare dai Los Angeles Lakers ai Sacramento Kings in cambio di Buddy Hield. Una notizia durata solo qualche minuto, visto che poi è invece arrivata la conferma, contraria, di uno scambio agli Washington Wizards, quello per Russell Westbrook. Lo stesso giocatore è rimasto sorpreso di questo cambio di rotta e ha raccontato il dietro le quinte di quelle ore a “No Chill with Gilbert Arenas”.

Sono rimasto scioccato perché pensavo di stare andando a giocare a Sacramento. La trade per Buddy Hield, quella m***a era fatta ormai. Pensavo: “Ok, sono a Sacramento, è solo un volo di 45 minuti da Los Angeles, niente male”. Ma poi dal nulla è diventato “Stai andando a Washington”. Ero super esaltato, ovviamente, perché era una soluzione migliore per me. Andare a Sacramento sarebbe stato divertente, sarei impazzito di sicuro. Ma avere l’opportunità di giocare con Bradley Beal, qualcuno che sta davvero cercando di essere un vincente in NBA, è l’occasione perfetta.

Kuzma è stato ceduto a Washington insieme a Kentavious Caldwell-Pope, prima mossa di una rivoluzione estiva dei Lakers che li ha visti confermare solo tre giocatori della scorsa stagione: LeBron James, Anthony Davis e Marc Gasol. Kyle Kuzma, che giocava coi giallo-viola dal 2017, nella scorsa stagione aveva segnato 12.9 punti di media.

Kuzma thought he was getting traded to Sacramento 👀 (via @fuboSports) pic.twitter.com/HwB1jE739k — Bleacher Report (@BleacherReport) September 6, 2021