Kyle Kuzma ha rinnovato con i Los Angeles Lakers meno di un anno fa e ora il suo contratto scadrà solo nel 2023, tuttavia non è per nulla da escludere una sua partenza nella offseason. Nelle ultime due stagioni il giocatore non ha reso come i Lakers si aspettavano, cosa che si è ripercossa anche sulle cifre dell’accordo: 39 milioni di dollari in 3 anni. Kuzma nelle scorse ore ha però lanciato un segnale che ha intensificato i rumors relativi ad una sua partenza: ha rimosso “Lakers” dalla sua bio di Instagram. Qualcosa che aveva fatto anche Dennis Schroder prima della Gara-6 che ha decretato l’eliminazione dei giallo-viola dai Playoff.

Now Kyle Kuzma has removed “@Lakers” from his IG bio 👀🤔 pic.twitter.com/YslPfPfVhD — The Laker Files (@LakerFiles) June 18, 2021

Kuzma potrebbe quindi essersi rassegnato ad una trade, visto che il mercato NBA è improvvisamente ripreso ieri con la trade che ha portato Kemba Walker a Oklahoma City. Secondo Marc J. Spears, i Lakers dovrebbero fare un tentativo proprio per Walker, anche se il suo contratto da oltre 36 milioni di dollari è impossibile da far combaciare col poco spazio salariale della franchigia. In compenso il giornalista di ESPN ha aggiunto che Kuzma sarebbe ormai con le valige in mano.