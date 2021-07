NBA – Kyle Kuzma: “Offseason troppo corta? Con quello che ci pagano…”

Kyle Kuzma ha recentemente dichiarato di poter essere un giocatore da 25 punti di media. Nelle ultime settimane, inoltre, si è parlato di un suo possibile addio ai Los Angeles Lakers.

Nel corso di un’intervista con Bleacher Report, Kuzma ha affrontato anche il tema dei tanti infortuni in questa stagione e della off-season corta dopo la bolla di Orlando.

Tutte le squadre che hanno fatto strada nella bolla di Orlando hanno avuto tanti problemi di infortuni, guardate noi, i Denver Nuggets e i Miami Heat. Molti giocatori hanno pagato lo sforzo di Disney World e non hanno avuto abbastanza tempo per prepararsi alla nuova stagione. Non abbiamo avuto alternative allo scendere in campo e provare a preservare la nostra salute ma non mi lamento, ci pagano moltissimo per giocare.