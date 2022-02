Kyle Kuzma non è sicuramente tra i giocatori NBA più amati a Philadelphia, sia per la sua esperienza ai Los Angeles Lakers sia, soprattutto, per la prestazione di questa notte, conclusa con un canestro alla Kobe Bryant. Kuzma ha fornito giocate importantissime quando nella vittoria di un possesso degli Washington Wizards contro i Philadelphia 76ers, finita 106 a 103 per i capitolini.

Kuzma ha messo a referto la stoppata che ha salvato il match contro Joel Embiid e ha coronato un’impressionante prestazione a tutto tondo. L’ala degli Wizards ha concluso la contesa con 24 punti, top scorer di squadra, tirando 4 su 6 oltre l’arco, 7 rimbalzi, 3 assist e 3 palle rubate.

Uno dei suoi canestri è arrivato durante un momento critico nel quarto quarto. Kuzma ha segnato dalla linea di fondo in faccia a un’ottima difesa del malcapitato Tyrese Maxey. Dopo la partita, Kuzma si è assicurato di rendere omaggio all’eterno Kobe Bryant dei Los Angeles Lakers per questa sua giocata.

Questo giro e tiro era tipico di Kobe Bryant in NBA e siamo certi che Kyle Kuzma, nella sua cameretta, l’avrà provato migliaia di volte guardando le prestazione del Black Mamba. Kuz è stata davvero molto carino nell’omaggiare un’unica come Kobe con questo suo tweet.

