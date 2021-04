NBA – Kyle Kuzma si presenta alla partita contro i Knicks vestito di specchi

Nella notte Kyle Kuzma ha fatto il proprio ritorno in campo dopo 2 partite saltate a causa di un fastidio muscolare. L’ala dei Los Angeles Lakers è scesa in campo contro i New York Knicks al Madison Square Garden, partendo in quintetto. La sua prestazione non è stata esaltante, ma anche se lo fosse stata probabilmente sarebbe passata in secondo piano.

A “rubare la scena” è stato infatti l’outfit scelto dal giocatore per il pre-partita. Kuzma, che negli anni ci ha abituati a scelte di vestiario piuttosto bizzarre, si è presentato al Madison Square Garden con un completo fatto di specchi. Letteralmente. La giacca indossata dal giocatore dei Lakers aveva cuciti dei veri e propri specchi, sia davanti che sulle maniche. Foto che in poco tempo hanno fatto il giro dell’NBA Twitter.

This might be Kuz’s wildest fit pic.twitter.com/42dKkpcNYv — pickuphoop (@pickuphoop) April 12, 2021

LEGGI ANCHE:

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.