Sembrava che Kyrie Irving non dovesse partecipare al Media Day dei Brooklyn Nets di oggi, ovviamente perché non vaccinato. Invece alla fine il giocatore ha fatto la sua comparsa, ma da remoto. Gli è stato subito chiesto delle sue idee sul vaccino anti-Covid, ma Irving ha cercato di glissare rapidamente parlando di privacy e assicurando che “tra poco la situazione sarà più chiara”.

Quando gli è stato chiesto se ha nei propri piani di farsi vaccinare, Irving ha risposto: “Mi piace tenere queste cose private. Vivendo nella sfera pubblica, ci sono tante domande riguardo ciò che sta succedendo nella vita di Kyrie, ma vorrei tenerle private”.

Does Kyrie Irving plan to get vaccinated?

“I like to keep that stuff private. Living in the public sphere, there’s a lot of questions about what’s going on in the world of Kyrie, but I’d like to keep that stuff private” pic.twitter.com/BOciGLWu5U

