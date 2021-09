Col training camp che si avvicina, in NBA continua a tenere banco la questione vaccini anti-Covid. La Lega ha obbligato tutti a vaccinarsi, fuorché i giocatori. Questi ultimi possono scegliere se farlo o meno ma, in quelle zone dove la legge lo richiede, potranno allenarsi e accedere alle arene solo se vaccinati. Tra queste zone sono comprese anche San Francisco e New York, motivo per il quale preoccupano le decisioni di Andrew Wiggins da una parte e Kyrie Irving dall’altra. L’ala dei Golden State Warriors mesi fa aveva dichiarato che si sarebbe vaccinato “solo se fosse stato obbligato” e ad oggi ancora non lo ha fatto. Forse otterrà una deroga per motivi religiosi, ma è ancora tutto da vedere.

Irving è da sempre una personalità molto controversa, e stavolta non ha fatto eccezione. Qualche giorno fa il GM dei Brooklyn Nets, Sean Marks, aveva dichiarato che sono due i giocatori della sua squadra ancora non vaccinati. Secondo Yaron Weitzman di Fox Sports, uno di questi sarebbe proprio Irving. Marks aveva assicurato che la questione sarebbe stata risolta “prima dell’inizio della stagione”, ma col playmaker dei Nets non si può mai sapere. Essendo Brooklyn parte dello stato di New York, se Kyrie Irving non dovesse vaccinarsi non potrebbe prendere parte ad allenamenti e gare casalinghe.