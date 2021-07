Nella vita di Kyrie Irving non c’è spazio solo per polemiche, come quella recente con Nike, e controversie. La point guard dei Brooklyn Nets è uno dei giocatori più attivi nel sociale e cerca sempre di aiutare i più bisognosi, tra donazioni e progetti come quello realizzato in Pakistan con la sua fondazione, la KAI Family Foundation.

Tramite questo progetto, finanziato in parte dallo stesso Irving, è stata costruita una struttura nella provincia di Sindh, in Pakistan, per fornire acqua corrente e potabile ad oltre 1.000 persone che vivono nei dintorni. Un aiuto concreto, che renderà la vita molto migliore per queste persone che potranno utilizzare l’acqua pulita per coltivare i campi, oltre che per bere. “Se cercate una nuova squadra da tifare, vi raccomandiamo fortemente Mr. Irving e i Brooklyn Nets” ha scritto su Twitter l’associazione locale Paani, che ha collaborato con la fondazione.

This center is providing OVER 1000 villagers access to clean healthy water, facilitating farming for families, and providing light to women and children. If you’re looking for a new team to cheer for – we HIGHLY recommend Mr. Irving and the Brooklyn Nets 🏀 pic.twitter.com/VnAX3xb0Va — پانی Paani (@PaaniProject) July 28, 2021