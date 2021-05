NBA – Kyrie Irving ha definito i Brooklyn Nets imbarazzanti

Ieri notte i Brooklyn Nets hanno messo fine alla loro serie di sconfitte più lunga della stagione NBA, permettendo a Kyrie Irving di fare una riflessione molto seria e dire che sono stati imbarazzanti. Dopo essere stati in svantaggio di oltre 20 punti in numerosi momenti del match, hanno poi sconfitto i Denver Nuggets e Kyrie Irving ha risposto onestamente su come stavano le cose prime di quella prestazione:

“Siamo stati imbarazzanti nelle ultime partite”, ha detto Kyrie Irving dopo la partita. “Quando dico imbarazzante, intendo semplicemente non mettere in atto le nostre capacità e le squadre ci hanno messo poco a batterci, facendo quello che volevano e senza nemmeno impegnarsi troppo. L’unica cosa che possiamo fare adesso è andare avanti e imparare da questo momento”.

I Brooklyn Nets non hanno quasi mai giocato con i Big 3 insieme per vari motivi ma, nonostante questo, non possono permettersi di giocare in basket NBA ed essere così imbarazzanti a detta di Kyrie Irving. I fan dei bianconeri ora sperano che il cattivo momento sia passato e che torneranno a giocare una buona pallacanestro in vista dei playoff ormai alle porte.

LEGGI ANCHE: Rick Carlisle fuori dal coro: “Play In esperienza fantastica”

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.