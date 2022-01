Visto il recente infortunio di Kevin Durant e il crescente ottimismo riguardo la situazione di Kyrie Irving, c’era chi pensava che i tempi fossero maturi perché il playmaker finalmente si vaccinasse. Se si facesse inoculare il vaccino contro il Covid-19, Irving potrebbe essere disponibile a tempo pieno e non solo per le gare in trasferta.

Dopo la sconfitta di ieri sera contro Cleveland, nella quale ha segnato un season-high di 27 punti, Irving ha però ribadito di aver già preso la propria decisione. Secondo quanto dichiarato da Kyrie, il vaccino non è per nulla vicino.

Ogni volta mi fanno queste domande sul mio status. Facile chiedere: “Perché non ti fai semplicemente il vaccino?”, ma non siete nella mia posizione ed è la verità. Ho già preso la mia decisione e rimarrò coerente ad essa.

Kyrie Irving continuerà dunque ad essere a mezzo servizio per i Nets, terzi ad Est con un record di 27-16.

Kyrie Irving says the Nets’ injury situation won’t change his vaccination status:

“I’ve made my decision already and I’m standing on it.” pic.twitter.com/WtFO3FrXF2

— Nets Videos (@SNYNets) January 17, 2022