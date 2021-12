Come gli capita ormai da diversi mesi a questa parte, Kyrie Irving nelle scorse ore ha pubblicato un messaggio criptico sui social. A poche ore dal report che parlava di “crescente ottimismo” per un suo ritorno in campo in questa stagione, il playmaker dei Brooklyn Nets ha postato nelle storie di Instagram un video nel quale lo si vede indossare delle scarpe da basket.

Impossibile non interpretare questo video come un’ulteriore conferma del prossimo rientro di Irving, che deve ancora esordire in questa stagione perché ha deciso di non vaccinarsi contro il Covid-19. La situazione rimane comunque nebulosa, non si sa se Irving abbia cambiato idea sul vaccino o se giocherà solo le partite in trasferta. Quel che è certo è che la legge della città di New York gli impedisce ancora di giocare al Barclays Center o al Madison Square Garden, se non vaccinato.

Nelle scorse ore era anche trapelato di una comunicazione sempre più intensa tra Irving e Kevin Durant. I due in questi mesi, durante i quali il playmaker è stato lontano dalla squadra, si sarebbero parlati poco, mentre ora avrebbero ripreso, discutendo delle condizioni fisiche di Irving e della sua preparazione per l’eventuale rientro.

Kyrie Irving posted a video of himself putting on basketball sneakers one day after reports that he may return to the court this season 👀 @brkicks pic.twitter.com/TK8d6idJPJ — Bleacher Report (@BleacherReport) December 14, 2021