Sembra davvero probabile che Kyrie Irving non giocherà mai più per i Brooklyn Nets in NBA. La stellare point guard continua ad essere lontana dalla squadra a causa del suo rifiuto di farsi il vaccino contro il COVID-19 e, secondo Shams Charania di The Athletic, non è affatto vicino a farsi il tanto agognato vaccino:

“Kyrie Irving non è neanche lontanamente vicino a farsi inoculare il vaccino e non giocherà a basket finché non verrà scambiato”.

"Kyrie Irving is nowhere closer to getting the vaccine & he's not gonna play basketball unless he gets traded" ~@ShamsCharania#PatMcAfeeShowLIVE pic.twitter.com/HkNO09TIKz — Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) December 2, 2021

La situazione di Kyrie Irving con i Brooklyn Nets in NBA è ormai arcinota a tutti. Al momento non sembra davvero esserci una soluzione perché Uncle Drew non ha la benché minima intenzione di cambiare idea. E l’NBA non può farci nulla perché è lo Stato di New York che non permette a Kyrie di giocare.

Al momento i Brooklyn Nets stanno seriamente riflettendo sulla posizione di Irving. Ad oggi non sarebbe impossibile immaginare un futuro dell’ex Cleveland Cavaliers lontano da New York. Non sappiamo in quanti si vorrebbero “accollare” questo Kyrie in questa fase della sua vita. Ma certamente il classe 1993 è un fenomeno, uno che ti fa vincere partite e campionati. Per questo potrebbe fare gol a tanti, consci però di tutti i suoi limiti e problemi caratteriali.

