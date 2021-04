Se c’erano ancora dei dubbi sulla conversione all’Islam della star NBA dei Brooklyn Nets, Kyrie Irving, oggi abbiamo tutte le risposte poiché è stato lui stesso a parlarne dopo la vittoria per 109 a 104 contro i Boston Celtics.

Kyrie Irving talks about being Muslim and Ramadan, also says that he’s indeed fasting. pic.twitter.com/z57jVXWTMf

