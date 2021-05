Domani notte al TD Garden andrà in scena Gara-3 tra Boston Celtics e Brooklyn Nets, che sarà anche la prima partita di Kyrie Irving a Boston nei Playoff. Nei giorni scorsi, parlando proprio di questo e di come potrebbero reagire i tifosi biancoverdi nei suoi confronti, il playmaker dei Nets aveva menzionato anche del possibile razzismo proveniente dagli spalti. Parole che hanno colto di sorpresa in primis il GM dei Celtics, Danny Ainge, il quale si è allontanato da queste specie di accuse:

Danny Ainge on @Toucherandrich on Kyrie Irving’s comments: “I think that we take those kind of things seriously. I never heard any of that, from any player that I’ve ever played with in my 26 years in Boston. I never heard that before from Kyrie and I talked to him quite a bit.”

— Chris Forsberg (@ChrisForsberg_) May 27, 2021