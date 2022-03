Qualcosa è cambiato nelle leggi di New York sui vaccinati, ma non abbastanza per permettere a Kyrie Irving di giocare. Questa sera, nel derby contro i Knicks al Barclays Center, per la prima volta la point guard dei Brooklyn Nets ha potuto entrare al palazzetto, senza però poter giocare visto che non è vaccinato. Un po’ un controsenso, visto che Irving era seduto a pochi metri dal campo, e di sicuro una sua presenza sul parquet non avrebbe aumentato il rischio di contagio rispetto alla tribuna.

I Nets sono comunque fiduciosi che, in tempo per i Playoffs, le leggi di New York permetteranno ad Irving di scendere in campo anche nelle partite in casa. Nel frattempo per la gara contro i Knicks il giocatore ha deciso di utilizzare gli abbonamenti della sua famiglia, nonostante ovviamente avrebbe potuto farsi regalare i biglietti dalla franchigia.

To be clear: the seats weren’t purchased for this game specifically. As reported on the broadcast, Irving has season tickets. His family often sits in these seats. https://t.co/Nt3YHhi3KH — Malika Andrews (@malika_andrews) March 13, 2022