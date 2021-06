I Brooklyn Nets affronteranno la decisiva Gara-7 contro i Milwaukee Bucks domani notte senza Kyrie Irving. La point guard, infortunatasi in Gara-4, rimarrà out per il problema alla caviglia, lo ha anticipato Steve Nash. I bianconeri si affideranno ancora alla coppia Durant-Harden, mentre Irving potrebbe rientrare nelle eventuali Finali di Conference.

“Kyrie ha ancora qualche miglio da percorrere, ma non è una cosa che mette a rischio la sua stagione” ha dichiarato Nash, rassicurando i tifosi. Senza Irving, in questi Playoff, i Nets hanno vinto Gara-5 e perso Gara-6.

Nash adds that if the Nets are able to advance, Brooklyn anticipates Kyrie Irving will be back. “It is not a season-threatening situation,” Nash says. https://t.co/Kho4Yv8qKL

