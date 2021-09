NBA – Kyrie Irving si ritirerà se i Brooklyn Nets dovessero cederlo

Kyrie Irving giura fedeltà ai Brooklyn Nets. Ma ovviamente lo fa a modo suo.

Nel mondo NBA in queste ore si sta sussurrando di alcune trade che potrebbero coinvolgere Irving e portarlo in un’altra squadra. Voci che non hanno trovato riscontro al momento ma sulle quali c’è stata una netta presa di posizione da parte del diretto interessato.

Irving non ha commentato direttamente i rumors ma il suo agente ha fatto sapere che sarebbe pronto a ritirarsi qualora i Brooklyn dovessero cederlo. Un modo per fugare completamente qualsiasi dubbio: Kyrie Irving vuole restare ai Nets a tutti i costi.

Fonte: Sportando