I Brooklyn Nets hanno dominato Gara-2 contro i Boston Celtics, portandosi abbastanza agilmente sul 2-0 nella serie che ora si sposterà al TD Garden. Per Kyrie Irving le prossime saranno 2 partite particolari, visto che tornerà a Boston da avversario dopo il brusco addio di 2 anni fa. All’epoca Irving aveva promesso che avrebbe rinnovato, annunciandolo anche davanti ai tifosi, salvo cambiare idea nel corso della stagione e firmare poi per i Nets.

Non è la prima volta che il playmaker torna a Boston da avversario, ma ovviamente è la prima volta che lo fa nei Playoff, con un clima ancora più rovente. Dopo Gara-2, Irving ha dichiarato di sperare che non ci sarà aggressività nei suoi confronti, mettendo in pratica le mani avanti per quella che potrebbe essere la reazione dei tifosi:

Kyrie Irving on going back to Boston for Games 3 and 4: “Hopefully we can keep it basketball, no belligerence, subtle racism, people yelling sh-t from the crowd.” If it happens? “It is what it is.” #Nets #Celtics #NBA

— Brian Lewis (@NYPost_Lewis) May 26, 2021