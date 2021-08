L’alterco tra l’ex moglie del fenomenale NBA Kobe Bryant, Vanessa, e sua madre sembra essersi sistemato. O almeno così pare. Secondo vari rapporti, Vanessa Bryant ha risolto una causa intentata da sua madre, Sofia Lane. I termini dell’accordo non sono stati resi noti.

In quella che può essere vista solo come una sfortunata ricaduta familiare, Lane ha fatto causa a sua figlia l’anno scorso con l’accusa di non averla pagata per i suoi servizi. La madre ha affermato di aver lavorato come tata per i figli di Kobe Bryant e Vanessa per quasi due decenni mentre il Mamba giocava in NBA e ha diritto a ricevere 200.000 dollari. Nella causa ha anche affermato che Vanessa l’ha cacciata dalla casa che Kobe avrebbe comprato per lei.

La 38enne Vanessa ha cercato di reprimere la causa lo scorso marzo ma senza successo. Ha anche ammesso di essere stata profondamente colpita dalle accuse di sua madre (tramite TMZ).

“La causa è vergognosa e inimmaginabilmente dolorosa. Mio marito non ha mai promesso nulla a mia madre e sarebbe rimasto così deluso dal suo comportamento e dalla sua mancanza di empatia. L’ho supportata per quasi 20 anni e non è mai stata l’assistente personale mia o di Kobe, né era una tata”.

Leggi anche: “Dame D.O.L.L.A” Lillard dedica una nuova canzone a Kobe Bryant