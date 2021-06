In questi Playoff, i Los Angeles Clippers hanno vinto 5 partite su 10. Sono attualmente sotto 2-1 nella serie contro Utah dopo aver sconfitto in rimonta Dallas per 4-3 al primo turno. Parte di questi 5 successi è dovuta alle clamorose prestazioni di Kawhi Leonard, di gran lunga il migliore dei Clippers in questa postseason. L’ex Spurs e Raptors, leader tecnico della squadra di coach Lue, è stato letteralmente perfetto nei quarti quarti delle 5 partite in cui Los Angeles ha poi conquistato la vittoria.

Come evidenziato da StatMuse, Leonard ha giocato 43′ nei quarti quarti di queste 5 partite, segnando 43 punti. Ma soprattutto la stella dei Clippers non ha sbagliato nemmeno un tiro, né dal campo né ai liberi: 16/16 dal campo, 4/4 da tre punti e 7/7 ai liberi. Insomma, se LA vince, in questi Playoff, finora vuol dire che Leonard è stato il cyborg che spesso è stato “accusato” di essere.

Kawhi Leonard is still perfect in 4th quarters in Clippers wins this playoffs. 43 MINS

43 PTS

16-16 FG

4-4 3P

7-7 FT pic.twitter.com/0MhgYnVaWH — StatMuse (@statmuse) June 13, 2021

