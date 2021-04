NBA – La controversia legata al ritiro della maglia di Charles Oakley

Charles Oakley è stato uno dei giocatori più rappresentativi dei New York Knicks negli anni ’90, quando la franchigia della grande Mela era una delle superpotenze della Eastern Conference: per questo i Knicks hanno deciso di celebrarlo con il ritiro della sua maglia numero 34.

Oakley è stato protagonista di una furiosa disputa con l’attuale proprietario dei Knicks, James Dolan: nel 2017,l’ex giocatore fu portato fuori dal Madison Square Garden e arrestato dalla polizia a causa di una lite con lo stesso Dolan, che poi lo ha bannato dal MSG e accusato di aver problemi di alcolismo; 3 anni dopo, Oakley ha portato Dolan persino in tribunale per la faccenda, che sembrava essersi risolta dopo l’intervento di Adam Silver e Michael Jordan.

Per questo motivo, lo stesso Oakley ha chiesto che la maglia, dopo la consueta cerimonia del ritiro, venga esposta fuori dal MSG e non all’interno, come dichiarato a The Athletic: “Non sono stato sempre il benvenuto all’interno del palazzo: preferirei che la mia maglia rimanga appesa fuori piuttosto che dentro. Sono venuti da me e mi hanno detto che avrebbero ritirato la mia maglia, avrebbero fatto questo e quello… gli ho risposto che non mi possono comprare così facilmente dopo tutto quello che è successo. Se la ritirano come vogliono loro, sono solo loro a beneficiarne, non io“.

