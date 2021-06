A Damian Lillard ieri notte è mancata solo una cosa alla fine: la vittoria. Per il resto la stella dei Portland Trail Blazers, in Gara-5 contro Denver, ha sfoderato una prestazione storica per i Playoff NBA. Dame ha segnato 55 punti, che sono il suo record personale nella post-season, tirando 17/24 dal campo e 12/17 da tre punti. Non solo: ha aggiunto anche 10 assist, 6 rimbalzi e 3 stoppate in 52′, all’interno di una partita andata al secondo OT.

Le 12 triple segnate da Lillard sono il nuovo record di triple segnate in una singola partita di Playoff NBA. Precedentemente questo primato apparteneva a Klay Thompson con 11. Dame è diventato il primo giocatore della storia NBA a segnare, in stagione regolare o nei Playoff, 50 punti con 10 assist e 10 triple segnate.

Lillard ha segnato 20 degli ultimi 22 punti di Portland, comprese la tripla del pareggio per mandare la partita al supplementare e 3 triple nell’OT per permettere ai Blazers di recuperare e pareggiare nuovamente. Anche al supplementare è stata una tripla di Lillard, in step-back con 6.6 secondi sul cronometro, a prolungare la sfida al secondo OT.

“È una vergogna che abbiamo sprecato una delle migliori prestazioni di sempre” ha dichiarato il suo compagno CJ McCollum, autore di 18 punti con 7 rimbalzi e 7 assist.

