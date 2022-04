Per coloro che si chiedono perché Drake speri che i Golden State Warriors arrivino fino in fondo alla Western Conference in questa stagione, adesso abbiamo la risposta. Il fenomeno miliardario dell’hip-hop, vincitore del Grammy, Drake, ha appena fatto una folle scommessa da 200.000 dollari su Stephen Curry e gli Warriors campioni della NBA Western Conference di questa stagione.

Drake ha condiviso uno screenshot della sua scommessa su Instagram mentre ha rivelato per chi farà ufficialmente il tifo quest’anno a Ovest.

Drake just dropped a MASSIVE $200K bet on the Warriors to win the West 👀 You tailing @Drake ? pic.twitter.com/Yi4QOa6v0G — br_betting (@br_betting) April 15, 2022

Sinceramente le possibilità che gli Warriors possano vincere la Western Conference sono alte. I Phoenix Suns sono i favoriti ma dietro di loro ci sono i californani, anche se i Memphis Grizzlies potrebbero essere la variabile impazzita, ma neanche troppo. Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green e compagnia hanno tutte le carte in regola per tornare a giocarsi una Finals contro la vincente della Eastern Conference. Naturalmente gli Warriors a questo punto hanno anche un tifoso NBA in più e stiamo parlando proprio di Drake.

Solo il tempo ci dirà se davvero sarà Golden State a vincere la propria Conference però possiamo dire di certo che Drake è un folle miliardario.

