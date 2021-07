Si può dire con certezza che la star dei Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, ha giocato con i suoi punti di forza in gara 3 delle Finals NBA contro i Phoenix Suns questa notte. Avete bisogno di alcune prove? Ecco a voi il grafico su come ha accumulato i suoi 41 punti nella vittoria per 120 a 100:

Come fatto notare da Marc J. Spears di The Undefeated, la stella dei Bucks non ha effettuato un tiro al di fuori del raggio di cinque piedi, fondamentalmente dominando il pitturato e il vetro nel suo cammino verso una prestazione al tiro da 14 su 23 dal campo. Antetokounmpo è l’unico giocatore nelle ultime 25 stagioni ad aver segnato almeno 30 punti senza effettuare un tiro da fuori l’intervallo di cui sopra nelle Finals NBA.

Giannis Antetokounmpo scored 41 points and didn't make a shot outside of five feet in Game 3 of the #NBAFinals. The Bucks star is the only player in the last 25 seasons to even score 30 points in a Finals game without making a field goal outside of five feet. @ESPNStatsInfo pic.twitter.com/EYKc6fiPeQ

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) July 12, 2021