La star NBA dei Brooklyn Nets, Kevin Durant, è finito nei guai in gara-1 della loro serie di playoff contro i Milwaukee Bucks e apparentemente sua madre non si è detta contenta dell’arbitraggio.

Wanda Durant sembra indicare una chiamata specifica a suo figlio all’inizio della partita, quando alla stella dei Nets è stato fischiato un fallo su Brook Lopez a 0,1 decimi di secondo dalla fine del primo tempo.

0.1 foul — Wanda Durant (@MamaDurant) June 6, 2021

È stata davvero una chiamata controversa, soprattutto perché il match è stato fisico per tutto il tempo e a KD non sono stati fischiati molti falli durante la contesa contro Giannis Antetokounmpo e compagni.

Fortunatamente per Kevin Durant e i Brooklyn Nets, il capocannoniere è stato in grado di rimanere in partita e di fare la differenza come suo solito. Tuttavia, ha chiuso con cinque falli, con il 32enne che ha ammesso la sua frustrazione per essersi trovato in difficoltà a livello di falli già nel primo tempo.

Ora i Brooklyn Nets hanno un grosso problema da risolvere: capire se James Harden riuscirà a essere della partita in gara-2 o nelle prossime perché senza non è detto riescano a superare la franchigia del Winsconsin.

Certo, è simpatico vedere come la madre di Kevin Durant, ora 32enne, debba ancora prendere le parti del figlioletto per l’arbitraggio NBA, anche se sappiamo la relazione viscerale che c’è tra i due.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.