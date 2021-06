NBA – La mamma di Kevin Durant annuncia la “vendetta” del figlio

Kevin Durant sta giocando dei playoff incredibili a livello statistico. Questo però non è bastato ai suoi Brooklyn Nets per avere la meglio sui Milwaukee Bucks anche in gara 3 delle semifinali della Eastern Conference.

Nel match vinto dai Bucks 86-83 c’è stato anche un acceso confronto fra Durant e PJ Tucker sul quale la NBA ha voluto far luce.

Nonostante la gara da 30 punti, 10 rimbalzi e 5 assist, KD non è soddisfatto e medita vendetta, come ha assicurato la madre Wanda Pratt al New York Post.

Per lui la squadra è al primo posto ma lo conosco e so che ha preso la sconfitta sul personale. È estremamente competitivo e per questo crede che sia stata colpa sua, di sicuro ha passato le ultime ore a pensare a cosa avrebbe potuto fare diversamente. Poi però si è focalizzato sulla quarta partita e ha studiato tutti i modi per far male alla difesa di Milwaukee.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.