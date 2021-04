NBA – La partita tra Timberwolves e Nets si recupera oggi

Si giocherà oggi, nel pomeriggio americano, la partita rinviata ieri tra Minnesota Timberwolves e Brooklyn Nets. In un calendario fittissimo come quello NBA di quest’anno, la Lega ha deciso di recuperare subito la gara, visto che i Nets sono ancora a Minneapolis ed entrambe le franchigie avevano questa giornata “libera” prima del prossimo impegno domani.

La partita era stata inizialmente rinviata in seguito all’omicidio, avvenuto domenica, di un ragazzo afroamericano da parte di un agente della polizia di Minneapolis. Karl-Anthony Towns, prima del rinvio, aveva già deciso che non sarebbe sceso in campo per “motivi personali”. Da valutare se ora il centro dei Timberwolves, così come altri compagni e avversari, sarà in campo, visto che sono passate meno di 24 ore. La palla a due è stata fissata per le 15 ora americana CT, quindi le 22 in Italia. Non ci sarà pubblico sugli spalti, a differenza delle altre partite nelle quali il Target Center ospitava spettatori.

