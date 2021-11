Nella notte i Milwaukee Bucks si sono fatti clamorosamente rimontare dai New York Knicks. Nel secondo quarto, Giannis Antetokounmpo e i suoi compagni vincevano in casa 40-19, ma alla fine hanno perso 98-113. Parte del vantaggio che i Knicks hanno avuto contro i Bucks è stato a rimbalzo, dove hanno dominato 59-37. Per questo dopo la gara Giannis si è ironicamente lasciato andare, pregando Brook Lopez di tornare presto in campo. Il centro ha giocato solo la prima partita stagionale contro Brooklyn, da allora è indisponibile a causa di problemi alla schiena.

“Sicuramente ci serve Brook. Mi serve che Brook torni in campo. Brook, non so, forse sei a casa in questo momento. Brook, per favore, torna. Ci serve che prendi i rimbalzi, fratello” ha dichiarato Antetokounmpo a The Athletic.