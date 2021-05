Il futuro di Mike James è estremamente incerto, con un contratto col CSKA Mosca solo sospeso per questo finale di stagione a causa delle divergenze con coach Itoudis. Nel frattempo MJ è tornato in NBA dove sta trovando parecchio spazio ai Brooklyn Nets, coi quali per ora ha soltanto firmato un contratto di 10 giorni. In 5 gare con i Nets, l’americano ex Milano ha segnato 7.4 punti di media in quasi 20′ di utilizzo, complici anche le tante assenze a turno per la squadra bianconera.

Su Twitter, Mike James ha comunque confermato che la sua concentrazione al momento è rivolta alla vittoria del titolo NBA, per il quale i Nets sono sicuramente tra i favoriti. “In attesa del prossimo contratto” ha aggiunto il giocatore, che aspetta quindi la prossima offerta di Brooklyn appena scadrà il decadale. Visto il rendimento positivo e la situazione di emergenza, è molto improbabile che alla fine i Nets decidano di non confermare James per il resto della stagione. Il giocatore sembra destinato a ricoprire il ruolo di backup di Kyrie Irving anche nei Playoff, poi ci sarà tempo per pensare al da farsi col CSKA.

Definitely number 1 priority…. pending further agreements https://t.co/Oj3dTWHdIZ — Mike James (@TheNatural_05) May 1, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.