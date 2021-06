I Milwaukee Bucks stanno trattenendo il respiro per Giannis Antetokounmpo il quale ha subito un infortunio al ginocchio sinistro in gara-4 delle finali della Eastern Conference.

Giannis stava vivendo un ottimo terzo quarto quando si è infortunato dopo aver cercato di fermare il centro degli Atlanta Hawks, Clint Capela. Giannis si stava visibilmente contorcendo per il dolore, tenendosi il ginocchio sinistro, mentre l’intera State Farm Arena taceva in maniera estremamente preoccupata.

Dopo la partita, l’allenatore NBA dei Bucks, Mike Budenholzer, non ha fornito molti aggiornamenti sull’infortunio di Antetokounmpo, ma sembrava ostinatamente ottimista sulla sua squadra.

“Vedremo come sta domani. Prenderemo tutto come viene. Lo valuteremo. Abbiamo una squadra molto forte. Dobbiamo essere migliori su entrambi i fronti. Il nostro gruppo si riunirà. Il nostro carattere verrà fuori”.

Non è necessario avere una laurea in basket per sapere che perdere Giannis sarebbe un duro colpo per i Bucks. Nonostante tutte le prese in giro per quanto riguarda la sua routine al tiro libero, rimane il leader emotivo della squadra. La sua energia si diffonde tra i suoi compagni di squadra. in più è anche due volte MVP dell’NBA e Defensive Player of the Year.

Chissà se Mike Budenholzer avrà ancora in questa stagione NBA Giannis Antetokounmpo, nonostante l’infortunio.

