NBA – La reazione di Damian Lillard al ritiro di LaMarcus Aldridge

L’improvviso ritiro di LaMarcus Aldridge ha sorpreso tutto il mondo NBA.

Damian Lillard, ex compagno di Aldridge ai Portland Trail Blazers, ha commentato a caldo la notizia ai microfoni di ESPN.

Blazers star @Dame_Lillard joined @JalenRose and @djacoby as the LaMarcus Aldridge retirement news broke, and immediately asked Portland to RETIRE #12 👀 pic.twitter.com/jtkPSCzdR3

