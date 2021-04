La notte NBA è stata illuminata, a discapito dei Memphis Grizzlies, dal clamoroso buzzer beater di Luka Doncic. Lo sloveno ha regalato la vittoria ai suoi Denver Nuggets in uno scontro diretto importante in chiave Play-in, tirando completamente fuori equilibrio e trovando comunque il fondo della retina. Si tratta di uno dei buzzer beater più spettacolari della stagione, se non il più spettacolare in assoluto.

Il video della giocata di Doncic è diventato subito virale ed è stato commentato da molti colleghi. Due tra tutti, LeBron James e Steph Curry. Le due superstar NBA hanno espresso tutta la propria esaltazione per il tiro della stella dei Dallas Mavericks su Twitter.

“Dai, Luka! Non sei davvero serio!” ha scritto James.

WOW WOW WOW!!!!! Cmon @luka7doncic you ain’t serious man!! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — LeBron James (@KingJames) April 15, 2021

Steph Curry si è limitato ad una parola: “Ridicolo”. La stella dei Golden State Warriors ci ha abituati, nel corso della sua carriera, a canestri anche più difficili e decisivi di questo, quindi il suo stupore vale forse qualcosa di più.