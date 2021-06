NBA – La rimonta dei Los Angeles Clippers contro gli Utah Jazz è da libro dei record

La rimonta dei Los Angeles Clippers contro gli Utah Jazz resterà nella storia della NBA.

In gara 6 i californiani hanno recuperato uno svantaggio di 25 punti per poi conquistare il match e il passaggio alle finali di Conference, vincendo la serie per 4-2.

Mai nessuno era riuscito a ricucire un gap così ampio in un “clinching game”, vale a dire in una partita che poteva valere la qualificazione al turno successivo o la vittoria del titolo. Un record se risulta ancora più incredibile se si pensa che i Jazz si trovavano a +25 nel corso del terzo periodo.

Alla fine i Clippers hanno addirittura allungato, vincendo di 12 (131-119) grazie a Paul George ma soprattutto a Terrance Mann. Per i losangelini si tratta della prima finale di Conference in oltre 50 anni di attività.