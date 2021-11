NBA – La rimonta subita dai Boston Celtics contro i Chicago Bulls è da libro dei record

Momentaccio per i Boston Celtics, incappati nella terza sconfitta consecutiva. Il ko contro i Chicago Bulls però è uno di quelli che fanno davvero male.

Ultimo quarto disastroso per Boston che ha incassato un parziale di 39-11, non riuscendo a raccogliere neanche un rimbalzo difensivo.

I Celtics conducevano di 14 a fine terzo periodo (103-89) e hanno perso di altrettanti punti (128-114). Nella storia della NBA “moderna”, cioè dal 1954, nessuno aveva mai perso con uno scarto così ampio entrando nell’ultima frazione con un vantaggio tanto corposo.

The Celtics led the Bulls 103-89 entering the 4th quarter last night and lost 128-114.

It’s the 1st time in the shot-clock era (since 1954-55) that a team lost by 14+ points after leading by 14+ entering the 4th quarter. pic.twitter.com/7IuWYc1NlE

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 2, 2021