Nella notte i Golden State Warriors hanno vinto un’altra partita sulle ali di Steph Curry, contro i Denver Nuggets. Tra i protagonisti della gara, oltre appunto a Curry autore di 43 punti, c’è da annoverare senza dubbio Draymond Green. Il #23 degli Warriors ha chiuso l’incontro con delle statistiche che non si vedevano addirittura da 7 anni in NBA.

Per Green ci sono stati soli 2 punti, con 1/3 al tiro, ma 12 rimbalzi e addirittura 19 assist. Una stats line atipica per quello che dovrebbe essere un lungo, ma non così tanto atipica se parliamo di Draymond Green. È la prima partita da almeno 10 rimbalzi e almeno 15 assist, senza segnare più di 2 punti, dal 2014, quando a farlo fu Rajon Rondo. Con i 19 assist Green ha pareggiato il proprio career-high, stabilito a febbraio contro Charlotte.

Draymond Green doing The Draymond this season:

2/12/19 tonight

2/10/8 on April 15

2/11/13 on March 19

5/9/12 on March 3

7/9/12 on Feb 23

3/8/16 on Feb 15

5/10/10 on Feb 8

5/6/15 on Feb 6

1/6/15 on Feb 4https://t.co/chYK5YGRVd

