NBA – La stoppata della vittoria di Jokic su Zion sembra un evidente fallo

Dopo l’espulsione di Boban Marjanovic di ieri, un’altra chiamata arbitrale sta suscitando qualche polemica. Questa ben più decisiva del fallo del centro serbo contro gli Warriors. Nel finale della partita tra Denver Nuggets e New Orleans Pelicans, con i primi a +2, sul possesso che poteva valere il pareggio Nikola Jokic ha “stoppato” Zion Williamson.

Riguardando il replay, quello di Jokic sembra però un chiaro fallo sulla stella di NOLA.

Dopo la partita, Jokic ha commentato in modo filosofico la mancata chiamata arbitrale contro di lui, ammettendo implicitamente di aver commesso fallo. “Gli dei del basket danno sempre un po’ di fortuna a chi gioca duramente” ha risposto il serbo sull’accaduto.

Nikola Jokic: “The basketball gods always give a little bit of luck to the people who play hard.”

— Mike Singer (@msinger) April 29, 2021