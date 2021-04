Il fenomeno NBA dei New Orleans Pelicans, Zion Williamson, ha messo a segno una folle prestazione contro i Philadelphia 76ers questa notte con 37 punti, 15 rimbalzi e 8 assist. Williamson è il secondo giocatore più giovane nella storia del campionato ad aver raggiunto tale risultato, con solo John Drew che ha ottenuto le stesse statistiche in giovane età, come riportato da StatMuse:

Il ventenne fenomeno si sta godendo la sua seconda stagione in campionato poiché sta mettendo a segno 26,3 punti, 7 rimbalzi e 3,5 assist a partita.

Inutile dire che sono numeri incredibili per un ragazzo che è praticamente alla sua prima vera annata in NBA. Infatti non dobbiamo dimenticare i tantissimi problemi fisici che ha avuto nella sua stagione da rookie. Alcuni medici pensavano addirittura che Zion Williamson avrebbe faticato a giocare in NBA ma la prestazione di questa notte contro i Philadelphia 76ers ha dimostrato il contrato. E non solo questa, è tutta la stagione che sta dimostrando di essere uno dei prospetti più interessanti dell’NBA, probabilmente insieme allo sloveno Luka Doncic.

Zion potrà davvero diventare il nuovo LeBron James, come spesso è stato dipinto dai giornalisti esperti di NBA?

