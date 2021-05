NBA – La telefonata da film di Juan Toscano-Anderson dopo il rinnovo con i Golden State Warriors

Juan Toscano-Anderson è una delle note più liete della stagione dei Golden State Warriors.

In virtù delle ottime prestazioni fornite quest’anno, la franchigia della Baia si è affrettata a rinnovare il contratto del giocatore, offrendogli un biennale.

Subito dopo la firma, Toscano-Anderson non ha avuto dubbi sulla prima persona da avvisare. Ha deciso, infatti, di telefonare immediatamente alla mamma per ringraziarla dei sacrifici fatti per lui nel corso degli anni.

La scena è stata ripresa dal team social degli Warrios che l’ha poi resa pubblica. Una bella storia di affetto fra madre e figlio e l’ennesima dimostrazione di quanto la NBA sia attenta al “dietro le quinte” che tanto appassiona i tifosi.

Made it official and called mom ♥️ pic.twitter.com/iZ9Dskaunw — Golden State Warriors (@warriors) May 14, 2021

Foto: goldenstateofmind.com

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.