Ieri notte i Los Angeles Lakers hanno dovuto incassare un’altra sconfitta, stavolta nel derby di LA contro i Clippers, anche a causa delle assenze di LeBron James, Dennis Schroder e per gran parte della gara anche di Anthony Davis. Preoccupano in particolare le condizioni fisiche del lungo, uscito dal campo nel primo quarto per quella che sembrava una distorsione alla caviglia.

AD non è più tornato sul parquet, chiudendo la sua partita con 4 punti in 9′ di gioco. Alla fine della gara, in conferenza stampa, Davis ha comunque rassicurato di non aver problemi alla caviglia. La ragione della sua assenza per quasi tutta la partita sarebbe stato del dolore alla schiena. Il giocatore ha aggiunto di voler giocare già domani, nello scontro diretto importantissimo contro Portland. Da valutare se coach Frank Vogel e il suo staff glielo permetteranno, vista la situazione precaria dei Lakers se si parla di infortuni.

Anthony Davis played for five minutes after appearing to turn his ankle early in the 1st Q, before heading to the locker room when he checked out. He was later diagnosed with back spasms.

Davis: “Ankle was fine … wasn’t bothering me. Back locked up pretty fast.”

