Nemmeno questa sarà la partita del ritorno in campo di LeBron James. Assente da 5 partite consecutive, la stella dei Los Angeles Lakers contrariamente da ciò che ci si aspettava non sarà disponibile per la gara di stanotte contro gli Houston Rockets. Lo stesso James lo ha annunciato sui social, precisando che sarà allo Staples Center per vedere il banner del titolo 2020 essere appeso al soffitto, davanti finalmente ai tifosi giallo-viola.

Mi sto avvicinando, ma non sarà in campo stanotte. Più importante però sarò allo Staples Center per appendere il banner di campioni NBA al soffitto davanti ai nostri tifosi!

Getting close but I won’t be in the lineup tonight but more importantly I will be there to put that CHAMPIONSHIP banner in the rafters at Staples Center in front of our fans!! #No17 💜💛 — LeBron James (@KingJames) May 12, 2021

Oltre all’assenza di LeBron ci sarà anche quella di Anthony Davis, che contro i Knicks ieri notte ha accusato un fastidio all’inguine. I Lakers saranno dunque per l’ennesima volta privi delle proprie 2 stelle, una sconfitta renderebbe inevitabile il Play-in perché vorrebbe dire che per evitarlo Portland dovrebbe perdere tutte e 3 le restanti partite. Di fronte la peggior squadra NBA, visto che Houston è ultima con un record di 16-53 e in una striscia di 6 sconfitte di fila.

Anthony Davis will also not play tonight against the Rockets after experiencing tightness in his groin last night, sources tell ESPN — Dave McMenamin (@mcten) May 12, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.