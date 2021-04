NBA – Lakers, contro Miami torna Andre Drummond

Arrivano buone notizie per i Los Angeles Lakers dopo quella, negativa, relativa alla rissa con i Toronto Raptors di pochi giorni fa. Se Talen Horton-Tucker non sarà disponibile per motivi disciplinari, stanotte contro i Miami Heat tornerà invece a disposizione Andre Drummond. Il centro si era infortunato al piede all’esordio in giallo-viola settimana scorsa, saltando 3 partite.

Nelle scorse ore Andre Drummond aveva anticipato di essere pronto a scendere in campo sebbene “con un’unghia in meno”, ora lo ha annunciato anche coach Frank Vogel. Il lungo aveva giocato 14′ nella sua prima partita prima di infortunarsi, segnando 4 punti.

Un’altra buona notizia per i Lakers è che Ben McLemore, firmato un paio di giorni fa dopo il taglio da parte dei Rockets, sarà anche lui a disposizione stanotte contro Miami. McLemore ha segnato 7.4 punti di media in questa prima parte di stagione a Houston e probabilmente godrà di un discreto minutaggio a causa dell’assenza di Horton-Tucker. Kyle Kuzma rimane in dubbio per un affaticamento muscolare al polpaccio.

Frank Vogel said Ben McLemore will be available tonight against the Heat.

Andre Drummond will return from the toe injury.

Kyle Kuzma is questionable with calf tightness and will be a game time decision.

