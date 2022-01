La stagione dei Los Angeles Lakers non sta andando come ci si aspettava, per usare un eufemismo, e i giallo-viola sono più vicini al Play-in che alle prime posizioni nella Western Conference. La vittoria di ieri notte contro gli Utah Jazz ha interrotto una serie di 3 sconfitte di fila e riportato i Lakers su un record in equilibrio sul 22-22. La sconfitta contro i Denver Nuggets di un paio di giorni fa, arrivata con un margine di 37 punti, ha però lasciato strascichi. Coach Frank Vogel, secondo The Athletic, avrebbe seriamente rischiato l’esonero dopo il KO contro i Nuggets e ancora adesso sarebbe sulla graticola.

Vogel è alla sua terza stagione sulla panchina dei Lakers. Alla prima riuscì a vincere il titolo NBA nella “bolla” di Orlando, ma tra l’anno scorso e quello in corso sono stati più i periodi negativi di quelli positivi.

Frank Vogel narrowly avoided being fired in the wake of the 37-point loss in Denver on Saturday, sources tell @billoram and @sam_amick.

It’s unclear how much Monday’s win over the Jazz relieved the pressure that surrounds him.

More: https://t.co/RF7kDUhdQp pic.twitter.com/IVe5K8LtCV

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) January 18, 2022