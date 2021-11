Questa notte LeBron James ha saltato la quinta partita consecutiva a causa dell’infortunio muscolare agli addominali subito settimana scorsa. La superstar giallo-viola non ha mai avuto una tempistica precisa per il recupero, inizialmente si era detto una settimana ma c’era addirittura chi parlava di due mesi. Prima della gara contro Minnesota, coach Frank Vogel ha però dato finalmente degli aggiornamenti rassicuranti.

“La sua riabilitazione sta procedendo molto bene, non sembra che sarà necessario un lungo stop. È veramente day-to-day” ha dichiarato Vogel. LeBron potrebbe quindi rientrare nei prossimi giorni, i Lakers saranno impegnati anche domani notte contro gli Spurs nella seconda partita di un back-to-back. Poi torneranno in campo contro Chicago martedì e contro Milwaukee giovedì.

Frank Vogel had what appears to be a positive update on LeBron:

“His rehab is progressing nicely … this does not seem like it’s (going to be) an extended stretch.”

LeBron will miss a 5th straight game tonight, but Vogel added that he’s “Truly day-to-day.”

— Mike Trudell (@LakersReporter) November 13, 2021