Frank Vogel si appresta a iniziare la terza stagione sulla panchina dei Los Angeles Lakers, un triennio che finora ha portato un titolo NBA ma anche un’eliminazione al primo turno contro i Suns.

Se il prolungamento di Vogel non sembrava in dubbio fino a pochi mesi fa, ora secondo Marc Stein non sarebbe più così certo. Il pessimismo starebbe aumentando attorno alla conferma del coach, che potrebbe al massimo firmare un prolungamento di un anno. Negli ultimi 14 anni nessun coach dei Lakers è riuscito a guadagnarsi un rinnovo: l’ultimo fu Phil Jackson nel 2007.

