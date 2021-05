NBA – Lakers, importanti novità sul rientro di Dennis Schroder

I Los Angeles Lakers sono costretti a vincere le ultime 2 gare di stagione regolare e sperare in 2 passi falsi di Portland o Dallas per evitare il Play-in. Non sarà affatto facile, soprattutto perché LeBron James è ancora acciaccato e non si sa se potrà giocare. Nel frattempo però i giallo-viola hanno recuperato un altro giocatore fondamentale: Dennis Schroder, il quale era fuori da un paio di settimane causa Covid. Il playmaker tedesco ha postato una foto su Instagram con l’eloquente didascalia “I’m back”.

È quindi molto probabile che Schroder sarà in campo già domani contro gli Indiana Pacers. In questa stagione il playmaker dei Lakers sta segnando 15.5 punti di media con 5.8 assist.

