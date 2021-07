Tra poche ore, magari durante il Draft di questa notte, potrebbe concretizzarsi lo scambio tra Los Angeles Lakers e Sacramento Kings per Buddy Hield. Secondo Marc Stein, al momento sarebbe la trattativa più calda, ma non l’unica per i giallo-viola. I San Antonio Spurs sarebbero interessati ad una trade con i Lakers, o meglio una sign&trade che porterebbe DeMar DeRozan, che altrimenti diventerebbe free agent dal 2 agosto, a LA in cambio di Kyle Kuzma, tra gli altri.

Kuzma è oggetto di trattativa sia con i Kings che con gli Spurs ed è molto probabile che parta nelle prossime ore. I Lakers lo starebbero offrendo a destra e a manca in questi giorni, nella maggior parte dei casi senza successo. Nello scambio con Sacramento, oltre a Kuzma, dovrebbe rientrare anche Montrezl Harrell e molto dipenderà dalla scelta di quest’ultimo sulla Player Option da 9.7 milioni di dollari sulla prossima stagione. L’affare può andare in porto solo se Harrell accetta l’opzione e rimane sotto contratto.

Hield would be a promising acquisition, given the Lakers’ many roster constraints, but a deal with Sacramento to secure Hield’s shooting could hinge on Montrezl Harrell’s willingness to bypass free agency by picking up his $9.7M player option.

